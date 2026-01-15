Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 м свободен стил

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Олимпийската шампионка измина дистанцията за 15:23.21 минути.

Американката Кейти Ледецки подобри рекорда на 1500 метра плуване свободен стил на състезанието от Световната купа в Торонто (Канада)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Деветкратната олимпийска шампионка по плуване Кейти Ледецки записа второто най-бързо време в историята на дисциплината 1500 метра свободен стил. 28-годишната американка завърши с време от 15:23.21 минути в състезание в САЩ от Pro Swim Series в Остин, Тексас.

Тя изпревари 16-годишната Бринкли Хансен, която беше над минута по-бавна, финиширайки за 16:31.31 минути, докато Бека Ман беше трета с 16:35.09.

„Много съм щастлива от постижението си. Мисля, че пристигнах днес с много ниски очаквания. Просто не знаех какво да очаквам след тренировките по Коледа и всичката усилена работа. Обикновено се справям доста добре, когато съм уверена в подготовката си, но това ми беше първото по-дълго състезание, откакто бях в Сингапур през юли и август. Донякъде запазих очакванията си ниски, но така понякога плувам най-добре“, коментира Ледецки пред SwimSwam.

Постижението на Ледецки беше второто най-добро в историята, единствено зад нейния световен рекорд от 15:20.48 минути, поставен през май 2018 година.

С 14 олимпийски отличия до името си тя е сред фаворитките за златните медали на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

При мъжете световният рекордьор Робърт Финке (САЩ) спечели състезанието на 1500 метра свободен стил с време от 15:01.70 минути. Действащият олимпийски шампион на 800 метра Даниел Уифен (Ирландия) завърши втори с 15:04.98, а 19-годишният Раян Ерисман (САЩ) остана трети с 15:06.94 минути.

