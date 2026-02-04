Кемниц и Йордан Минчев се наложиха над Тренто в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц се наложиха над италианския Тренто с 81:67 като домакини в Германия в среща от 17-ия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете.

Йордан Минчев завърши с 4 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути на терена за домакините. Най-резултатен от съотборниците му беше Найки Сибанде с 25 точки и 5 борби.

Баскетболистите на Кемниц имаха аванс от 3 точки на почивката - 39:36, а след края на третата част резултатът беше 60:57. Силна последна четвърт позволи на домакините да натрупат по-солиден аванс и да стигнат до успеха.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп тимът на Кемниц ще гостува на турския Тюрк Телеком на 11 февруари. Преди това Минчев и съотборниците му приемат Синтайникс Вайсенфелс на 7 февруари в двубой от Бундеслигата.

След третия си успех в последните пет кръга, Кемниц остава шести във временното класиране в групата с актив 9-8, на две победи пред седмия Улм. Първите шест тима от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в състезанието, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.