Кемниц с българския баскетболен национал Йордан Минчев записа втори успех в Еврокъп

Германският Кемниц, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев, се наложи над сънародниците си от Улм с 89:78 като домакин в мач от петия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъже.

За Кемниц победата беше втора от началото на сезона, докато Улм допусна втора загуба.

Йордан Минчев допринесе за успеха със 7 точки, 8 борби и 1 асистенция за 23 минути на терена.

В края на третата част домакините изоставаха с 60:62, но в последния период измъкнаха победата.

За Минчев и съотборниците му предстои домакинство на Брауншвайг в Бундеслигата на 1 ноември, а на 4 ноември ще гостуват на френския Бург ан Брес в следващия кръг на турнира Еврокъп.