"Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери, се изправя пред съда

Две години и половина след смъртта на Матю Пери, жената, продала фаталната доза на звездата от сериала "Приятели", се изправя пред съда в Калифорния, за да чуе присъдата си, предадоха световните осведомителни агенции.

Наричана "Кетаминовата кралица" Джазвийн Санга рискува до 65 години затвор, след като миналата година се призна за виновна по редица обвинения, сред които и разпространение на кетамин, довело до смърт.

Признаването на вина спести процес със съдебни заседатели и накара прокурорите да оттеглят други обвинения. Санга - 42-годишна американско-британската гражданка, е в предварителния арест от август 2024 г.

Очаква се членове на семейството на Пери да вземат думата в съда преди произнасянето на присъдата.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си през октомври 2023 г., шокира феновете на "Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е говорил публично за проблемите си със своите зависимости.

Освен Джазвийн Санга, още четирима души се признаха за виновни за смъртта на Матю Пери - личният му асистент Кенет Ивамаса, дилърът Ерик Флеминг, с когото е работила Санга, и двама лекари, обвинени, че съзнателно са се възползвали от зависимостта на актьора.

Д-р Салвадор Пласенсия беше осъден през декември на 30 месеца затвор. Другият замесен лекар, Марк Чавес, е снабдявал д-р Пласенсия с кетамин. Той също беше осъден през декември на осем месеца домашен арест и 300 часа общественополезен труд. На двамата лекари беше забранено да упражняват лекарска професия.

Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг трябва да получат присъди до края на април.