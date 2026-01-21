КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии

Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД.

Проверката е назначена по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата и се извършва на основание регулаторните правомощия на КЕВР по Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, съобщиха от КЕВР.

В рамките на извънредната проверка, която ще се осъществи по документи и на място, проверяващият екип ще установи дали дружеството е нарушило издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна енергия, за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и за пренос на топлинна енергия. Ще се проверява и спазването на изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад, които ще бъдат разгледани на заседание на регулатора. При установяване на нарушения КЕВР ще приложи предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на услугите за клиентите на столичното топлофикационно дружество.

От регулатора посочват, че при постъпване на сигнали за влошено качество на услугите КЕВР ще продължи активната си контролна дейност в защита на правата на потребителите. Комисията извършва както планови, така и извънредни проверки на лицензираните дружества, като при констатирано неизпълнение на задълженията им ще прилага действащата нормативна уредба и ще налага съответните санкции.

Вчера части от столицата бяха без парно и топла вода поради аварии.