Килауеа продължава да изригва

Вулканът Килауеа на Хаваите продължава да изригва – от декември миналата година насам той е изхвърлял лава от кратера на върха си вече 32 пъти, съобщава АР. Учените смятат, че това е част от едно продължително изригване, защото магмата следва един и същ път към повърхността.

Лавата остава в рамките на кратера в националния парк „Вулкани на Хаваите“ и не застрашава населени места или сгради.

Хиляди туристи и местни жители могат да наблюдават зрелището на живо в парка, а онлайн зрителите имат достъп до преки предавания от три различни камери, осигурени от Американската геологическа служба.

Килауеа се намира на остров Хавай – най-големият от архипелага, на около 320 километра южно от столицата Хонолулу.





