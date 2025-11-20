БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Килиан Мбапе поздрави Ашраф Хакими: Кралят на Африка, браво, братко

Вяра Илиева
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка

килиан мбапе поздрави ашраф хакими кралят африка братко
Снимка: leparisien.fr
Килиан Мбапе поздрави бившия си съотборник в Пари Сен Жермен Ашраф Хакими в социалните мрежи, след като той беше обявен за играч номер 1 на Африка за 2025 г. на церемония в Рабат снощи.

Бившите съотборници в шампиона на Франция са близки приятели. Въпреки преминаването на французина в Реал Мадрид, двамата поддържат връзка, като дори бяха на почивка заедно миналото лято. Няколко часа след като мароканският бек беше коронясан за най-добър африкански играч на годината, нападателят на Реал публикува поздрав в профила си в социалните мрежи.

„Обичам те, братко. Кралят на Африка, браво, братко! Повече от заслужена награда!“, написа френският национал, който в момента е на почивка в Дубай.

Защитникът на столичния клуб получи трофея си от президента на ФИФА на церемонията в мароканската столица. Той беше избран пред Мохамед Салах и Виктор Осимен, които вече са били победители в класацията.

Хакими все още се възстановява от контузия на глезена, получена в мача с Байерн Мюнхен в Шампионската лига в началото на ноември и се надява да може да играе на Купата на африканските нации. Турнирът ще се проведе в Мароко между 21 декември и 18 януари 2026 г.

Хакими е първият играч от френската лига, обявен за Африкански футболист на годината след Ел Хаджи Диуф от Сенегал, играещ за Ланс през 2001 г. Той стана и първият мароканец с наградата от 1998-а насам, когато бе отличен халфът Мустафа Хаджи. Последният бранител печелил приза бе защитникът Буанга Чимен от Заир (Днес Демократична република Конго - б.пр.) през 1973-а.

