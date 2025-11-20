БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Защитникът на ПСЖ стана първият мароканец с наградата от 1998 насам.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Капитанът на мароканския национален отбор Ашраф Хакими бе избран за най-добър футболист на Африка по време на церемония в Рабат. Играчът на европейския шампион Пари Сен Жермен стана първият защитник с приза от 52 години насам.

Той изпревари Мохамед Салах и Виктор Осимен в гласуването. Нито нападателят на Ливърпул Салах, който завърши четвърти и с две места пред парижанина в класацията за „Златна топка“, нито неговият колега от Галатасарай Виктор Осимен, чиято номинация изненада мнозина, се появиха в Рабат.

Защитникът бе придружен от майка си, брат си и няколко членове на семейството си. Президентът Насер Ал-Хелаифи също пристигна за церемонията.

През миналия сезон Хакими спечели златен требъл с Пари Сен Жермен и стана първият мароканец с наградата от 1998 насам, когато бе отличен халфът Мустафа Хаджи. Последният бранител пък бе защитникът Буанга Чимен от Заир (Днес Демократична република Конго - б.пр.) през 1973.

"Наистина за мен е чест и гордост да спечеля този престижен трофей. Но този трофей не е само мой. Той принадлежи на всички марокански и африкански деца, които мечтаят да станат футболисти", започна Хакими, който получи приза от президента на ФИФА Джани Инфантино.

След като благодари на крал Мохамед VI, на президентите на ПСЖ и Мароканската футболна федерация, както и на съотборниците си, които му помогнаха да стане "по-добър играч и по-добър човек", той насочи вниманието си към Купата на африканските нации.

„Ще дадем всичко, за да върнем у дома трофей, много по-важен за мен от този“, каза Хакими, след което с треперещ от емоция глас благодари на семейството и на майка си.

Национали на Мароко обраха голяма част от наградите, включително при дамите. За най-добра футболистка за годината бе избрана Гилейн Чебак, а Ясин Бону бе отличен сред вратарите. Най-добър страж при дамите за трети пореден сезон е нигерийката Чиамака Надози, която наскоро заигра за Брайтън в Англия.

Педро "Бубица" Брито от Кабо Верде стана треньор на годината, след като изведе нацията до класиране за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

