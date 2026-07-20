Килиан Мбапе стана голмайстор на Мондиал 2026

Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Той завърши шампионата с десет гола.

Втори с осем попадения остана Лионел Меси от Аржентина, следван от англичанина Джуд Белингам и норвежеца Ерлинг Холанд с по седем.

За Мбапе това е втора награда "Златна обувка", с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022 година, когато реализира осем пъти. В кариерата си той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на Мондиалите.