БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кими Антонели спечели квалификацията за Гран при на Япония

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

19-годишният състезател, който триумфира в предишното състезание в Китай, постигна най-добро време - 1:28.778 минути, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел,

Слушай новината

Андреа Кими Антонели от отбора на Мерцедес заслужи втори пореден полпозишън и 50-и за италиански пилот, след като спечели квалификацията за Гран при на Япония, трети кръг от сезона във Формула 1.

19-годишният състезател, който триумфира в предишното състезание в Китай, постигна най-добро време - 1:28.778 минути, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел, който ще започне от втора позиция. Ръсел беше с 0.298 секунди по-бавен от младия италианец на пистата „Сузука“.

Кими Антонели записа слаба последна квалификационна обиколка, оставяйки шанс за успех за Джордж Ръсел, но британският пилот също направи хаотична обиколка и остана втори.

Мерцедес си осигури начало от първа редица за трети път в първите три състезания за сезон 2026.

На втора редица на старта ще бъдат Оскар Пиастри от Макларън (+0.354) и Шарл Льоклер от Ферари, с изоставане от 0.627. Льоклер направи най-бързата първа сесия и изглеждаше сякаш може да победи времето на Антонели, но след слаба втора част на квалификацията се нареди четвърти.

Защитаващият титлата си Ландо Норис от Макларън ще стартира пети, след като бе с 0.631 секунди по-бавен от времето на победителя. Другият пилот на Ферари Люис Хамилтън завърши шести в квалификацията, следван от Пиер Гасли (Алпин), Исак Хдажар (Ред Бел), Габриел Бортолето (Ауди) и Арвид Линдблад (Рейсинг Булс).

Пилотът на Ред Бул Макс Ферстапен, четирикратен шампион във Формула 1, завърши едва 11-ти на „Сузука“, след като отпадна във втората сесия.

Състезанието за Голямата награда на Япония предстои в неделя.

Свързани статии:

Кими Антонели беше най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1
Кими Антонели беше най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1
Чете се за: 01:47 мин.
#Кими Антонели # Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
2
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
3
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Сняг изненада Перник и Радомирско
4
Сняг изненада Перник и Радомирско
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
5
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
6
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Формула 1

Кими Антонели беше най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1
Кими Антонели беше най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1
Макларън не очаква пробив срещу фаворитите в Япония Макларън не очаква пробив срещу фаворитите в Япония
Чете се за: 01:50 мин.
Люис Хамилтън: Никой друг от пилотите не е тренирал толкова усилено, колкото мен Люис Хамилтън: Никой друг от пилотите не е тренирал толкова усилено, колкото мен
Чете се за: 01:22 мин.
Фернандо Алонсо: Не знам кога ще решим проблемите с болида на Астън Мартин Фернандо Алонсо: Не знам кога ще решим проблемите с болида на Астън Мартин
Чете се за: 01:25 мин.
Отборите във Формула 1 искат спешни промени в квалификациите Отборите във Формула 1 искат спешни промени в квалификациите
Чете се за: 01:55 мин.
Развълнуваният Антонели през сълзи: Исках да върна Италия на върха и го направихме Развълнуваният Антонели през сълзи: Исках да върна Италия на върха и го направихме
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ