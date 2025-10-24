Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успеха като гост на Лил

ПАОК победи Лил с 4:3 в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Българският национал Кирил Десподов асистира за 4-ия гол на победителите.

Гостите започнаха срещата ударно и заслужено откриха резултата в 18-ата минута. Бившият футболист на французите Суаило Меите откри резултата с плътен шут в близкия ъгъл извън наказателното поле.

Пет минути по-късно гърците удвоиха аванса си. Янис Михайлидис изведе Андрия Живкович сам срещу вратаря с дълъг пас по въздух. Капитанът на тима не сгреши с удар в близкия ъгъл за 2:0.

Възпитаниците на Разван Луческу изградиха класическа преднина още преди почивката. Фьодор Чалов подаде с пета към Янис Константелиас, който стреля по земя от вътрешността на наказателното поле в близкия ъгъл.

След почивката домакините показаха съвсем ново лице на стадион "Пиер-Мороа" във Вилньов д'Аск и намалиха изоставането си. Бенжамен Андре засече с глава центриране от ъглов удар на Калвин Вердонк.

В 68-ата минута играчите на Бруно Женезио стигнаха до нов гол след нов корнер. Игман Хамза бе точен с глава след центриране на появилия се на почивката Тома Мюние.

В ответната атака футболистите в бяло получиха дузпа за нарушение на Калвин Вердонк срещу Янис Константелиас. Зад бялата точка застана Андрия Живкович, но Берке Йозер отрази удара му.

Андрия Живкович изкупи грешката си само три минути по-късно, като удвои головата си сметка в срещата. Полузащитникът стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на Кирил Десподов.

Головете в двубоя обаче следваха един след друг. В 78-ата минута Игман Хамза направи резултата 3:4 с мощен удар в далечния ъгъл от границата на наказателното поле.

В 83-ата минута Кирил Десподов отстъпи мястото си на Димитрос Пелкас.

Като по чудо домакините не си тръгнаха с точка от срещата. Антонис Цифтсис спаси изстрел на Шансел Мбемб, Матиас Фернандес-Пардо стреля в дясната греда в добавеното време, а в 98-ата минута гол на Бенжамен Андре бе отменен заради засада след намесата на ВАР.

За капак гостите останаха с човек по-малко в 99-ата минута след втори жълт картон на Томаш Кенджора.

Лил заема 11-ото място в класирането с актив от 6 точки. ПАОК се намира на 20-ата позиция в подреждането с 4 пункта.