Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежение

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българският национал страда от разтежение на бедрото.

Български национален отбор по футбол за мъже Кирил Десподов
Снимка: Startphoto.bg

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов ще отсъства от терените поне три седмици заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания. Веднага след това петкратният футболист №1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който пък показал разтежение между първа и втора степен отпред на бедрото.

Вчера крилото беше на стадиона с отбора, а тази сутрин е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на клуба. От БФС вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат.

Кирил Десподов освен, че пропуска и двата мача на националния тим този месец, няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция. За момента домакинството на Макаби (Тел Авив) в турнира Лига Европа е под въпрос за него и чак пътуването до Астерас Триполи на 27-и този месец е възможност да се появи на терена.

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на световните квалификации за Мондиал 2026 в група "Е". В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой. Срещата можете да наблюдаване пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

#Кирил Десподов

