Кирил Георгиев е на четвъртфинал в Будапеща след убедителна победа

Кирил Георгиев донесе нов четвъртфинал за България на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Националът ни при най-тежките (+92 кг) показа завидни умения на ринга в Будапеща и постигна убедителна победа над Микс Берзинс (Латвия) с 5:0 съдийски гласа.

Георгиев имаше разнообразен стил, с много движение и красиви комбинации, с които взе солидна преднина след първите два рунда. Това му осигури спокойствие в третата част, в която националът ни дори се забавлява срещу опитите на съперника му да нанесе съкрушителен удар.

Така Кирил се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Никита Путилов (Германия). Мачът е утре, а победа ще осигури на Георгиев минимум бронзово отличие.

В другата среща от ранната сесия Румен Руменов (70 кг) отстъпи с неединодушно решение на грузинеца Лука Никабадзе. Националът ни спечели първия рунд, но показа колебания във втория и третия и допусна обрат.