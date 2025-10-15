БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Котев: Нормално е да има критики, когато няма резултати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Трябва по най-бързия начин момчетата да ги преодолеят, заяви директорът на националните отбори по футбол след поражението на България срещу Испания.

кирил котев допусне груба грешка следващите идват една сред друга
Слушай новината

Кирил Котев смята, че е нормално, когато липсват резултати за българския национален отбор при мъжете по футбол, да има критики. Българите отстъпиха пред Испания с 1:4 във Валядолид с 0:4, а директорът на националните отбори поздрави Александър Димитров за включване на двамата дебютанти в лицето на Мартин Георгиев и Атанас Чернев.

Шефът е на мнение, че резултатът е могъл да бъде и по-достоен, но пропуски в атака и грешки в защита са попречили на „лъвовете“ да си тръгнат с по-добър резултат.

“Бяхме в много тежка ситуация след мача с Турция и беше много трудно за момчетата да се вдигнат както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен. Важното и хубавото от мача е, че успяха да се раздадат и нямаше тези амплитуди в играта и този спад. Много смела постъпка от старши треньора да пусне двама дебютанти в линията на защитата. Поздравления за което и това е начинът - да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили", започна той.

"Нормално е, когато няма резултати, да има критики. Трябва по най-бързия начин момчетата да ги преодолеят. Победи и добри резултати ще доведат до много по-голямо самочувствие и трябва вече да вземем и точки, за да вдигнем себеуважението си“, допълни директорът.

Според него трябва да бъдат преболедувана липсата на зрялост, особено при дебютантите с оглед на допуснатите грешки.

"Трябва да преболедуваме това нещо. Да влязат нови имена, това е начинът и това искахме. Ще има още. В този мач допуснаха грешки, но и показаха добра игра и поздравления за тях. Искам да поздравя и национален отбор до 21 години, защото младежите записаха победа при новия треньор. 19-годишните също с нов треньор записаха хубава победа в Молдова. Това е начинът. Има млади момчета, които имат бъдеще. Това е начинът", каза още той, визирайки успеха на отбора до 21 години над Чехия и този на 19-годишните в приятелски мач с Молдова.

"Имахме много трудни дни след мача с Турция. Момчетата тренираха добре. Резултатът в този мач не е малък, но и класата е доста различна. Испания е друго ниво."

Въпреки че „трикольорите“ ще пропуснат седмо поредно световно първенство, индикации за преследване на точки в последните два мача от пресявките през ноември срещу Турция и Грузия ще ги има.

За класиране още при жребия беше ясно, че ще е много трудно, но има още два мача и можем да вземем точки. След първите два мача взехме решение да се промени малко начинът на работа с нови момчета, нови футболисти и това ще следваме и занапред", завърши Котев.

Свързани статии:

Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си
Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си
Селекционерът на България призна, че на националите им липсва...
Чете се за: 01:22 мин.
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Лъвовете" допуснаха четири гола в първото гостуване на Александър...
Чете се за: 02:50 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Български национален отбор по футбол за мъже #Кирил Котев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
6
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство
Чете се за: 02:45 мин.
Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство
Чете се за: 01:12 мин.
Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки
Чете се за: 01:57 мин.
Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите
Чете се за: 01:40 мин.
Англия е първият европейски отбор с място на Мондиал 2026 Англия е първият европейски отбор с място на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ