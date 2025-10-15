Кирил Котев: Нормално е да има критики, когато няма резултати

Кирил Котев смята, че е нормално, когато липсват резултати за българския национален отбор при мъжете по футбол, да има критики. Българите отстъпиха пред Испания с 1:4 във Валядолид с 0:4, а директорът на националните отбори поздрави Александър Димитров за включване на двамата дебютанти в лицето на Мартин Георгиев и Атанас Чернев.

Шефът е на мнение, че резултатът е могъл да бъде и по-достоен, но пропуски в атака и грешки в защита са попречили на „лъвовете“ да си тръгнат с по-добър резултат.

“Бяхме в много тежка ситуация след мача с Турция и беше много трудно за момчетата да се вдигнат както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен. Важното и хубавото от мача е, че успяха да се раздадат и нямаше тези амплитуди в играта и този спад. Много смела постъпка от старши треньора да пусне двама дебютанти в линията на защитата. Поздравления за което и това е начинът - да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили", започна той.

"Нормално е, когато няма резултати, да има критики. Трябва по най-бързия начин момчетата да ги преодолеят. Победи и добри резултати ще доведат до много по-голямо самочувствие и трябва вече да вземем и точки, за да вдигнем себеуважението си“, допълни директорът.

Според него трябва да бъдат преболедувана липсата на зрялост, особено при дебютантите с оглед на допуснатите грешки.

"Трябва да преболедуваме това нещо. Да влязат нови имена, това е начинът и това искахме. Ще има още. В този мач допуснаха грешки, но и показаха добра игра и поздравления за тях. Искам да поздравя и национален отбор до 21 години, защото младежите записаха победа при новия треньор. 19-годишните също с нов треньор записаха хубава победа в Молдова. Това е начинът. Има млади момчета, които имат бъдеще. Това е начинът", каза още той, визирайки успеха на отбора до 21 години над Чехия и този на 19-годишните в приятелски мач с Молдова.

"Имахме много трудни дни след мача с Турция. Момчетата тренираха добре. Резултатът в този мач не е малък, но и класата е доста различна. Испания е друго ниво."

Въпреки че „трикольорите“ ще пропуснат седмо поредно световно първенство, индикации за преследване на точки в последните два мача от пресявките през ноември срещу Турция и Грузия ще ги има.

“За класиране още при жребия беше ясно, че ще е много трудно, но има още два мача и можем да вземем точки. След първите два мача взехме решение да се промени малко начинът на работа с нови момчета, нови футболисти и това ще следваме и занапред", завърши Котев.