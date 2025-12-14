БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния...
Кметът на столичния район "Люлин" предлага намаляване на такса смет за 2026 г.

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Това съобщи Георги Тодоров в профила си във Фейсбук

кметът столичния район люлин предлага намаляване такса смет
Снимка: БТА/Архив
Намаляване с 25% на таксата за битови отпадъци за жителите на столичния район "Люлин" за 2026 г. заради кризата с боклука предлага кметът на района Георги Тодоров в доклад до Столичния общински съвет (СОС), съобщава той във Фейсбук.

През изминалите близо три месеца услугата по сметосъбиране беше на критичен минимум в район "Люлин", посочва той и допълва, че честно и отговорно пред гражданите е те да бъдат компенсирани за неизпълнение на тази дейност.

По думите на Тодоров това е жест на ангажираност и разбиране на проблема с отпадъците. Той призовава всички общински съветници, независимо от партийната си принадлежност, да проявят здрав разум и да гласуват положително за неговото предложение.

Вчера кметът на София Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване на отпадъци в район "Люлин", в която Тодоров не участва, което коментира с думите "той по принцип отсъства, когато има нещо за вършене".

През седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, през уикенда от 7-8 камиона, информира столичният кмет. В началото на януари се очаква цялата необходима техника за нормалното извозване на отпадъците.

