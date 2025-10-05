Книги срещу пластмаса: София казва "Да" на рециклирането!

В столицата се провежда финалът на 13-ото издание на инициативата „Книги за смет“, която от години вдъхновява хората да рециклират. Само за ден хиляди софиянци носят събраната от тях пластмаса, за да я обменят срещу книга.

„Хората вече идват не само за безплатна книга, а защото вярват, че рециклирането има смисъл – и искат да дадат пример на децата си“, споделя организаторът Мариана Добранова.

Книгите, които се подаряват, са част от специалната поредица „Кирилица“ – всяко заглавие започва с различна буква от българската азбука. Целта е да се издадат книги за всяка буква – от А до Я.

„Книги за смет“ е една от най-успешните екоинициативи у нас, защото показва, че добрите навици могат да променят света – дори когато започват с нещо толкова просто, като да занесеш бутилка за рециклиране и да си тръгнеш с книга в ръка.