княз симеон хасан стана младежки гвардеец

Княз Симеон-Хасан официално се присъедини към Младежките гвардейски отряди на България като доброволец. Церемонията се проведе в двореца „Врана“ в присъствието на Цар Симеон II и членове на царското семейство.

Новият гвардеец прие символите на организацията, след което се срещна с ученическите гвардейци от СУ „Васил Левски“ в Елин Пелин. От там ще бъде и неговият отряд, с който ще участва в репетиции, паради, национални и международни прояви.

Симеон-Хасан е роден в София, говори няколко езика и проявява интерес към българската история, традиции и символи. Организацията очаква той да бъде естествен посланик на младите гвардейци в Европа и по света.

Първата му официална поява като гвардеец ще бъде на 1 ноември – Деня на народните будители, когато младите ще отдадат почит на българските просветители.

Младежките гвардейски отряди обединяват ученици от страната в дейности, свързани с доброволчество, лидерство, протокол, уважение към традициите и гражданска активност. Инициативата е под патронажа на президента и с подкрепата на Министерството на отбраната, образованието и спорта.