Коболи сътвори невероятен обрат и оцеля след 4 часа и 14 минути на US Open

Флавио Коболи за първи път в кариерата си успя да осъществи обрат, след като изоставаше с 0:2 сета. Италианецът се пребори с аржентинеца Франсиско Комесана с 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4 и се класира за втория кръг на US Open.

Коболи отпадна още в първия кръг на Australian Open в началото на сезона, но се реваншира на „Ролан Гарос“, където достигна до първия си финал в турнирите от Големия шлем. В продължение на час на „Луис Армстронг Стейдиъм“ изглеждаше, че италианецът отново ще напусне надпреварата още след първия си мач.

Коболи обаче успя да се съвземе, да повиши постоянството в играта си и да започне да използва по-агресивно своя форхенд. Това му позволи да изравни резултата в сетовете.

Петата част беше изключително оспорвана, като италианецът изоставаше с 0:2. В крайна сметка той стигна до успеха след уинър от драйв воле. Коболи падна на колене и отпразнува бурно победата след 4 часа и 14 минути битка.

Преди този мач италианецът беше загубил всичките си осем двубоя на турнири от Големия шлем, в които е губил първите два сета. Във втория кръг той ще срещне победителя от мача между Нишеш Басавареди и Тристан Скуулкейти.

Коболи никога не е достигал по-далеч от третия кръг в Ню Йорк, но пристига на последния турнир от Големия шлем за сезона в отлична форма. През миналия месец той достигна до полуфиналите на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Синсинати.

В друг мач от третия ден на US Open финалистът от 2024 година Тейлър Фриц започна участието си с убедителна победа. Деветият поставен американец се наложи с 6:3, 6:2, 6:4 над своя сънародник Дарвин Бланч, който участва с „уайлд кард“.

Във втория кръг Фриц ще се изправи срещу победителя от срещата между Матиа Белучи и Жомбор Пирош.