Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда сразиха Барселона в края (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда се върнаха на пътя на положителните серии в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници надвиха Барселона със 78:74 в мач от 18-ия кръг. Мачът в „Палау Блауграна“ предложи немалко обрати, но в края момчетата на Янис Сфейропулос ликуваха за втори пореден път и направиха така, че баскетболистите на Жуан Пенароя да допуснат втора последователна грешка в турнира на богатите.

Сърбите се намират на осмото място във временното класиране с десет победи и осем загуби, докато испанците са 11-ти с девет успеха и девет поражения. На 2 януари (четвъртък) Милър-Макинтайър и компания ще имат гостуване на Баскония, а каталунците ще пътуват до френската столица за среща с Париж.

WHAT a win on the road for @kkcrvenazvezda in Barcelona! #EveryGameMatters pic.twitter.com/hidAbzoc0N