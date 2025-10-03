Когато класната стая срещне офиса: Балканска конференция в София

На 16 октомври хотел „София Балкан“ ще се превърне в място за голямо събитие – Балканската конференция за обучение чрез работа. Темата звучи сериозно, но реално е супер важна за всички ученици, които се чудят: „Какво ще правя след училище?“

Обучението чрез работа (или дуално обучение) е система, при която учиш професия в училище, НО паралелно с това имаш практика в реална фирма. Така не само взимаш диплома, но и вече знаеш какво е да работиш в тази сфера.

На конференцията ще дойдат хора от България, Гърция, Румъния и Северна Македония. Учители, директори, експерти, работодатели и институции ще обсъждат какво работи добре, къде има проблеми и как да стане по-привлекателно за младите.

Събитието е част от проекта „Балканско сътрудничество в обучението чрез работа“ (2023–2025), финансиран от Европейския съюз по програмата „Еразъм+“. Координатор е българската Фондация за модерно образование.

Защо е важно? Защото тази система може да направи пътя от училището към първата работа по-лесен и реален. А това засяга директно бъдещето на сегашните тийнейджъри.