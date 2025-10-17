Когато секундите решават всичко: Как полицаи от Перник се превърнаха в спасители?

Истинска човечност показаха двама служители на Второ районно управление – Перник, след като помогнаха на мъж, чиято съпруга изпаднала в безсъзнание.

Случаят е от 29 септември. Когато мъжът подал сигнал до спешна помощ, му казали, че всички линейки са заети. Без да губи време, той качил жена си в колата и потеглил сам към болницата.

По пътя спрял полицейски патрул и поискал помощ. Двамата полицаи веднага реагирали – включили светлинен и звуков сигнал и ескортирали автомобила до Спешното отделение. Благодарение на тяхната реакция, лекарите успели да окажат навременна помощ и да спасят живота на жената.

„Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата служители, които ни помогнаха. Пожелаваме им здраве и да продължат да уважават всички около себе си“, пише в благодарственото писмо, изпратено от мъжа до началника на Второ РУ – Перник.

История, която напомня, че героите невинаги носят наметала – понякога просто полицейска униформа.