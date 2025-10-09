Кой може да спре Джокович: Сърбинът ще играе на 10-ия си полуфинал на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай

Новак Джокович продължава към полуфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Бившият номер 1 в класацията на ATP победи Зизу Бергс с 6:3, 7:5 след час и 52 минути игра.

Джокович отново имаше физически затруднения по време на първия сет срещу Бергс. Въпреки това той успя да се справи и да се класира за рекордния си 80-и полуфинал на Мастърс турнир и десети такъв в Шанхай.

38-годишният Джокович вече е на две победи от рекордната 41-ва титла от Мастърс 1000 и първата му от тази в Париж през 2023 г.

Сърбинът ще играе срещу Валентен Вашеро за място на финала. Преминалият квалификациите монегасец отстрани по-рано днес десетия поставен Холгер Руне с 2:6, 7:6. Вашеро се превърна в тенисиста с най-нисък ранк достигал до полуфинали в 35-годишната история на Мастърс 1000 веригата. Той стартира като 204-и в света и в понеделник ще бъде най-малко на 92-о място, сочи PIF ATP Live Rankings.