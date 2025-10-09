БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой може да спре Джокович: Сърбинът ще играе на 10-ия си полуфинал на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Бившият номер 1 се класира за рекордния си 80-и полуфинал на Мастърс турнир

джокович спирка сърбинът полуфинал тенис турнира сериите мастърс 1000 шанхай
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новак Джокович продължава към полуфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Бившият номер 1 в класацията на ATP победи Зизу Бергс с 6:3, 7:5 след час и 52 минути игра.

Джокович отново имаше физически затруднения по време на първия сет срещу Бергс. Въпреки това той успя да се справи и да се класира за рекордния си 80-и полуфинал на Мастърс турнир и десети такъв в Шанхай.

38-годишният Джокович вече е на две победи от рекордната 41-ва титла от Мастърс 1000 и първата му от тази в Париж през 2023 г.

Сърбинът ще играе срещу Валентен Вашеро за място на финала. Преминалият квалификациите монегасец отстрани по-рано днес десетия поставен Холгер Руне с 2:6, 7:6. Вашеро се превърна в тенисиста с най-нисък ранк достигал до полуфинали в 35-годишната история на Мастърс 1000 веригата. Той стартира като 204-и в света и в понеделник ще бъде най-малко на 92-о място, сочи PIF ATP Live Rankings.

Свързани статии:

Валентен Вашеро стана тенисистът с най-нисък ранкинг достигнал полуфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000
Валентен Вашеро стана тенисистът с най-нисък ранкинг достигнал полуфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000
Монегасецът победи десетия в поставен Холгер Руне.
Чете се за: 01:37 мин.
#тенис турнир в Шанхай 2025 #ATP 1000 в Шанхай #Зизу Бергс #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: ATP

Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм
Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм
Валентен Вашеро стана тенисистът с най-нисък ранкинг достигнал полуфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000 Валентен Вашеро стана тенисистът с най-нисък ранкинг достигнал полуфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000
Чете се за: 01:37 мин.
Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него
Чете се за: 06:25 мин.
Медведев най-сетне успя да победи Тиен Медведев най-сетне успя да победи Тиен
Чете се за: 02:15 мин.
Алекс де Минор с юбилейна победа по пътя към Финалите на АТР Алекс де Минор с юбилейна победа по пътя към Финалите на АТР
Чете се за: 02:22 мин.
От повръщане край корта до победата: Новак Джокович подобрява рекорди на 38 г. От повръщане край корта до победата: Новак Джокович подобрява рекорди на 38 г.
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ