Валентен Вашеро стана тенисистът с най-нисък ранкинг достигнал полуфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000

Вяра Илиева
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Монегасецът победи десетия в поставен Холгер Руне.

Снимка: БГНЕС
Валентен Вашеро продължи възходящата си линия през сезона. Вашеро записа още една победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, с която влезе в историята.

Представителят на Монако заличи сет пасив и се наложи с 2:6, 7:6(4), 6:4 срещу поставения под номер 10 Холгер Руне, за да се класира полуфиналите на надпреварата в Китай, която е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара.

Вашеро достигна до основната схема, след като премина през квалификации, но успя да се превърне в тенисиста с най-нисък ранк достигал до полуфинали в 35-годишната история на Мастърс 1000 веригата. Той стартира като 204-и в света и в понеделник ще бъде най-малко на 92-о място, сочи PIF ATP Live Rankings.

За място на финала монегасецът ще се изправи срещу победителя от мача между белгиеца Зизу Бергс и Новак Джокович, който е четирикратен шампион в Шанхай.

"Просто е невероятно. Последната победа означаваше много за мен, а тази дори ощи повече. Беше ми трудно да не мисля за това, че ще бъда в топ 100 на света. Наистина е фантастично и нямам търпение за полуфинала. Изживявам мечтата ми", каза Вашеро, който направи 32 печеливши удара и 22 непредизвикани грешки в тричасовия двубой.

