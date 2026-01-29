БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Кои са българските финалисти, които ще отида на Евровизия?

Деца
БГ Евровизия 2026: Големият финал по БНТ 1 тази събота! 

ново жури нов вот вижте очаква финала националната селекция евровизия
Тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ни чака голямото шоу – финалът на националната селекция, който ще определи кой ще представи България на „Евровизия 2026".

Международни звезди на сцената
Финалът ще бъде с истинско международно присъствие:

AIDAN от Малта – с баладата Bella
Alis от Албания – с песента Nân
Eldar от Азербайджан – победител от „Евровизия" 2011, с хита The One
Интересен факт: инструменталът на Bella е записан в София с български симфоничен оркестър
На сцената ще видим още Невена Цонева и Иво Димчев.


На живо ще пеят:
Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah.
Всеки ще изпълни песен от собствения си репертоар, а някои ще представят чисто нови парчета.

Резултатът ще зависи от:

онлайн вот на публиката
професионално жури
Гласуването става на eurovision2026.bg, като може да се гласува само веднъж от едно IP. Вотът стартира веднага след последното изпълнение.


Победителят ще получи специална статуетка, създадена от художника Стоян Зиков – символ на сърце, съставено от различни елементи, които заедно създават хармония

През февруари 2026 г. избраният изпълнител ще представи три нови песни, написани специално за „Евровизия". Точно тогава ще стане ясно коя песен ще ни представя във Виена.

70-о юбилейно издание
България е във втория полуфинал – 14 май
Големият финал е на 16 май

Последвайте ни

Снегът зарадва гигантските панди в зоопарка във Вашингтон
Снегът зарадва гигантските панди в зоопарка във Вашингтон
Фестивал в чест на наследството на викингите в Шотландия Фестивал в чест на наследството на викингите в Шотландия
Княз Симеон-Хасан Сакскобургготски получи сертификат от школата Шаолин Княз Симеон-Хасан Сакскобургготски получи сертификат от школата Шаолин
Рокаджията Брус Спрингстийн се обяви срещу Тръмп с песента „Улиците на Минеаполис“ Рокаджията Брус Спрингстийн се обяви срещу Тръмп с песента „Улиците на Минеаполис“
Студенти по медицина в Дубай използват изкуствен интелект в обучението си Студенти по медицина в Дубай използват изкуствен интелект в обучението си
Новините 29.01.2026 г. Новините 29.01.2026 г.
