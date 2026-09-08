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Кой ще влезе в ролята на Агент 007?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Светът отново си задава един горещ въпрос - кой ще бъде новият Джеймс Бонд?

Едва шестима са актьорите, имали честта да влязат в обувките на легендарния Агент 007 – първият – Шон Конъри, последният – Даниел Крейг. След решението на Крейг да се оттегли от поредицата за Бонд започна трескаво издирване на негов наследник.

Сценаристът Стивън Найт, който е автор и на сериала „Пийки Блайндърс“, съобщи, че актьорът вече е избран. Преди ден пък носителят на „Оскар“ Гари Олдман каза в интервю, че Джеймс Бонд ще бъде Джак Лоудън – британски актьор, който, макар и вече да има няколко силни роли, не е достигнал пика на славата си. Очаква се новият филм за 007 да излезе през 2028 година.

#Агент 007 #джеймс бонд

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