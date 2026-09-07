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Вкусът на морето събра стотици на Рибен фест в Царево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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вкусът морето събра стотици рибен фест царево
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Морски вкусове, кулинарни демонстрации и много настроение събраха жители и гости на пристанището в Царево за Рибен фест 2026.

Празникът беше открит от кмета на общината Марин Киров, който приветства участниците и гостите на фестивала.

Пред погледите на публиката майстори кулинари приготвяха различни морски специалитети. Големият тиган с миди се превърна в една от атракциите на фестивала, а посетителите имаха възможност да опитат и прясно приготвени ястия.

Със своя полева кухня се включиха и Военноморските сили, които приготвиха и раздадоха рибена чорба.

Така пристанището на Царево се превърна в сцена на морски вкусове, традиции и добро настроение, които събраха малки и големи край морето.

#вкусове #рибен фест # Царево #посетители

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