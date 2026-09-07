"На училище с делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър" безплатно във Варна

„Делфинариум Варна“ ще превърне първия учебен ден в незабравимо морско приключение за най-малките. На 14 септември децата до 12 години ще могат да посетят безплатно специалната инициатива „На училище с делфините“. Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще очакват своите малки гости в 10.30, 12.00 и 15.30, като програмата ще бъде допълнена с анимации и забавления за децата.

Срещата с делфините е възможност децата да видят отблизо едни от най-интелигентните и социални морски бозайници и да научат повече за тяхното поведение, комуникация и начин на живот. Делфините са известни със своята изключителна интелигентност, любопитство и способност да общуват помежду си чрез разнообразни звуци и сигнали.

Те живеят в социални групи и демонстрират сложни взаимодействия, което ги превръща в едни от най-впечатляващите обитатели на морския свят.

За едно дете подобна среща може да бъде и първата истинска емоционална връзка с морската природа. Вместо да вижда делфина единствено като образ от книга, филм или снимка, то получава възможност да наблюдава неговото движение, реакциите му и начина, по който взаимодейства с хората. Точно тази емоция често остава най-дълго в детските спомени – усещането, че си бил близо до животно, което досега си познавал само от разкази и изображения.

Делфините имат способността да провокират естественото детско любопитство. След подобно преживяване много деца започват да задават въпроси – къде живеят делфините, с какво се хранят, как общуват, колко дълго могат да останат под водата и защо са толкова добри плувци.

Така едно посещение в „Делфинариум Варна“ може да се превърне в естествен урок по природознание. Особено важно е децата да разберат, че морските екосистеми са крехки и че опазването на морето означава опазване на всички негови обитатели. Любовта към природата често започва именно с лична емоция – когато детето види делфините не просто като част от природата, а като живо същество, което предизвиква интерес и уважение.

Инициативата „На училище с делфините“ е възможност за семействата с деца да прекарат време заедно на първия учебен ден и да се срещнат отблизо с едни от най-обичаните морски бозайници. Децата могат да започнат новата учебна година с положително преживяване, а срещата с Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър е възможност за един по-различен ден край морето.

Сладкарницата в „Делфинариум Варна“ също ще работи и ще предлага най-вкусните изкушения за първия учебен ден.

Можете да закупите своя онлайн билет или на касата в деня на представлението.