Коко Гоф е на крачка от нов финал в Пекин

Най-добрата американска тенисистка Коко Гоф направи нова крачка към защита на титлата си на турнира в Пекин, след като надделя с 6:3, 6:4 срещу германката Ева Лис на четвъртфиналите. Надпреварата е с награден фонд в размер на 8.963 милиона щатски долара.

Гоф достигна четвъртия си полуфинал за календарната година, както и първи на различна настилка от клей от Финалния турнир на WTA в Рияд през миналата година. Американката вече е с баланс 14-1 в Пекин и е неизменна участничка в топ 4 за трети пореден път. За последно това направи Йелена Янкович между 2006 и 2008.

"Срещнах трудна съперничка, която правеше страхотни удари и беше навсякъде по корта. Направих всичко по силите ми, за да остана агресивна в разиграванията. Повярвах в себе си", заяви Гоф.

Гоф ще опита да защити титла за втори път в кариерата си, като първият бе в Оукланд през 2024.