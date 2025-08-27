БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Коко Гоф и Наоми Осака стартираха Откритото първенство на САЩ с победи

Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Анастатия Захарова и Сорана Кристя също продължават към втория кръг.

Наоми Осака
Снимка: БТА
Шампионката на Откритото първенство на САЩ по тенис от 2023 Коко Гоф (САЩ) започна участието си на тазгодишния турнир с много трудна победа над австралийката Аля Томлянович - 6:4, 6:7 (2), 7:5.

В мача имаше над 100 непредизвикани грешки, като 21-годишната шампионка на "Ролан Гарос" Гоф направи цели 59.

"Беше трудно. Според опита ми първият кръг винаги е по-стресиращ от финала. Това беше добър тест за мен", каза американката след успеха.

Във втория кръг Коко Гоф ще срещне сребърната медалистка от Олимпийските игра в Париж Дона Векич от Хърватия, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 3:6, 7:5, 6:3.

Бившата №1 в света Наоми Осака от Япония се върна към отличната си форма, като се наложи над белгийката Греет Минен с 6:3, 6:4. Двукратната шампионка на "Флашинг Медоуз" направи седем аса в мача и спечели 68% от точките си на първи сервис. Осака направи 20 печеливши удара и 24 непредизвикани грешки в срещата. Във втория кръг тя ще срещне американката Хейли Батист, която надигра чехкинята Катержина Синякова със 7:5, 6:3. Осака, която се върна на корта след майчинство, има амбицията да стане първата майка с титла от Големия шлем след Ким Клайстерс, която вдигна трофея в Мелбърн през 2011.

Рускинята Анастатия Захарова спечели срещу арменката Елина Аванесян 6:3, 6:4. Тя ще играе в следващата фаза срещу Лаура Зигемунд от Германия, която победи друга рускиня - Диана Шнайдер, със 7:6 (3), 2:6, 6:3.

Напред продължава и Сорана Кристя от Румъния, която надигра аржентинката Солана Сиера със 7:5, 6:0.

В чисто американски сблъсък на старта Ашлин Крюгер победи София Кенин 5:7, 6:4, 6:2.

Екатерина Александрова от Русия надигра на старта друга рускиня, която се състезава вече за Латвия - Анастасия Севастова, с 6:4, 6:1.

