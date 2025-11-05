Коледните светлини в Благоевград ще грейнат в Деня на християнското семейство

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благоевград ще запали коледните си светлини на 21 ноември, когато се отбелязва Денят на християнското семейство. Това ще бъде началото на празничния декември в града – с концерти, музика и весело Коледно градче, което ще остане отворено до 4 януари.

В 17:30 ч. на площад „Георги Измирлиев“ ще започне тържеството, на което ще присъстват Михаела Маринова, Дичо и, разбира се, Дядо Коледа, който лично ще запали светлините на градската елха.

Ден по-късно, на 22 ноември, в Камерната опера ще се състои концертът „За семейството“, в който ще пеят хорове от Благоевград и Пловдив, сред които „Ален Мак“, Смесеният хор на Американския университет, Камерен хор „Гаудеамус“ и хор „Иван Спасов“.

Коледното градче ще предложи вкусна храна, ръчно изработени подаръци, топли напитки и светлинки, които ще създадат уютна празнична атмосфера. Организаторите приканват всички жители и гости на града да споделят вълшебството на празниците заедно.

