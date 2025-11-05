Коледните светлини в Благоевград ще грейнат в Деня на християнското семейство

Благоевград ще запали коледните си светлини на 21 ноември, когато се отбелязва Денят на християнското семейство. Това ще бъде началото на празничния декември в града – с концерти, музика и весело Коледно градче, което ще остане отворено до 4 януари.

В 17:30 ч. на площад „Георги Измирлиев“ ще започне тържеството, на което ще присъстват Михаела Маринова, Дичо и, разбира се, Дядо Коледа, който лично ще запали светлините на градската елха.

Ден по-късно, на 22 ноември, в Камерната опера ще се състои концертът „За семейството“, в който ще пеят хорове от Благоевград и Пловдив, сред които „Ален Мак“, Смесеният хор на Американския университет, Камерен хор „Гаудеамус“ и хор „Иван Спасов“.

Коледното градче ще предложи вкусна храна, ръчно изработени подаръци, топли напитки и светлинки, които ще създадат уютна празнична атмосфера. Организаторите приканват всички жители и гости на града да споделят вълшебството на празниците заедно.