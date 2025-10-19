БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колко числа трябват, за да опишем Вселената? 3, 2 или 0?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Деца
Запази
откриха доказателства загряването ранната вселена възникването първите звезди
Слушай новината

През 1992 г. трима известни физици – Лев Окунь, Габриеле Венесиано и Майкъл Дъф – започват необичаен спор: колко числа са нужни, за да опишем света?
Единият казва три, другият две, а третият – нула.

Трите числа на физиката
Лев Окунь вярва, че Вселената се гради върху три константи:

c – скоростта на светлината;
h – константата на Планк, която определя най-малкото „парче“ енергия;
G – гравитационната константа, която управлява привличането между телата.

Без тях, казва той, физиката се разпада.
Струнната версия: две числа стигат
Габриеле Венесиано – създател на теорията на струните – смята, че всичко може да се изведе само от две константи: скоростта на светлината и дължината на струната. Всичко останало, включително масата и зарядът, е следствие от тяхното взаимодействие.

Радикалната идея: нула числа
Майкъл Дъф гледа по-философски: „Ако махнем човешките мерни единици – какво остава?“
Той казва, че истински фундаментални са само безразмерните константи, като съотношението между масата на протона и електрона. Затова смята, че „основните числа“ са нула – останалите са просто човешки изобретения.

Съвременният прочит: едно число
Нови учени предлагат и четвърта версия – всичко може да се опише чрез времето. Ако имаме перфектен часовник, можем да измерим и пространство, и маса, и енергия.

Финалът на уравнението
Истината е, че спорът не е за физиката, а за смисъла на думата „основен“.
Може би Вселената наистина се крепи на едно-единствено число.
А може би самата тя е число, което все още не сме научили да четем.

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
6
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Знаете ли че?

Когато машините учат от хората: как AI забрави да каже „благодаря“ на Уикипедия
Когато машините учат от хората: как AI забрави да каже „благодаря“ на Уикипедия
Тейлър Суифт на крачка от The Beatles! Тейлър Суифт на крачка от The Beatles!
Чете се за: 02:02 мин.
„Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената „Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената
Чете се за: 01:50 мин.
Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Чете се за: 02:12 мин.
Как да впечатлиш на интервю за работа? Как да впечатлиш на интервю за работа?
Чете се за: 02:10 мин.
Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ