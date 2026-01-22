Колко още гола трябват на Роналдо, за да стигне до целта си от 1 000 попадения?

Футболната звезда Кристиано Роналдо отново беше сред най-добрите и помогна на Ал-Насър да постигне втора поредна победа в първенството на Саудитска Арабия. Отборът спечели като гост на Дамак в мач от 17-ия кръг.

Роналдо вкара втория гол за тима си в 50-ата минута – това е гол №960 в цялата му кариера. Той отбеляза още едно попадение, но то беше отменено заради засада.

Ал-Насър е втори в класирането с 37 точки, като пред него е само Ал Хилал с 41. Роналдо е и голмайстор на първенството с 16 гола този сезон. От пристигането си в Ал-Насър през 2023 г. той има 116 гола в 131 мача.

Петкратният носител на „Златната топка“ заяви, че няма да спира с футбола, докато не достигне 1000 гола в кариерата си.