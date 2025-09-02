Коло Муани подсили Тотнъм

Нападателят ще играе под наем.
Отборът на Тотнъм привлече под наем до края на сезона нападателя на ПСЖ Рандал Коло Муани, съобщиха от клуба. Футболистът не влизаше в плановете на треньора на парижани Луис Енрике.
Коло Муани, който ще носи фланелката с номер 39, беше свързван с трансфер в Тотнъм през януари, но в крайна сметка се присъедини към Ювентус и отбеляза 10 гола в 22 мача за клуба от Серия А.
Ювентус се надяваше да върне 26-годишния френски национал обратно в Торино, но неуспехът им да постигнат споразумение с ПСЖ предизвика вълна от интерес в последния ден и именно Тотнъм осигури подписа му.
"Наистина съм щастлив и много горд, че съм в такъв велик клуб. Нямам търпение да се срещна със съотборниците си, с всички фенове и да изляза на терена", каза Коло Муани пред сайта на клуба от северен Лондон.
"Знам какво очаква треньорът от мен. Ще се боря здраво за фланелката, за клуба и за феновете. Ще дам всичко за този отбор", добави още нападателят.