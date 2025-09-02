Коло Муани подсили Тотнъм

Отборът на Тотнъм привлече под наем до края на сезона нападателя на ПСЖ Рандал Коло Муани, съобщиха от клуба. Футболистът не влизаше в плановете на треньора на парижани Луис Енрике.

Коло Муани, който ще носи фланелката с номер 39, беше свързван с трансфер в Тотнъм през януари, но в крайна сметка се присъедини към Ювентус и отбеляза 10 гола в 22 мача за клуба от Серия А.

Ювентус се надяваше да върне 26-годишния френски национал обратно в Торино, но неуспехът им да постигнат споразумение с ПСЖ предизвика вълна от интерес в последния ден и именно Тотнъм осигури подписа му.