Колорадо сломи Вегас Голдън Найтс в НХЛ

Спорт
Мартин Нечас се отличи за победителите с гол и две асистенции.

Колорадо сломи Вегас Голдън Найтс в НХЛ
Снимка: БТА
Мартин Нечас записа гол и две асистенции ден след подписването на нов договор, а Колорадо Аваланш победи с 4:2 Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Чешкият център продължи контракта си с осем години и 92 милиона долара.

Нечас откри резултата с първия удар в мача след 41 секунди игра. Кейл Макар добави гол и асистенция за отбора от Колорадо, за който точни бяха още Брок Нелсън и Брент Бърнс. Скот Уеджууд направи 21 спасявания и записа осма победа като титуляр, с което води в Лигата сред вратарите.

Томаш Хертел и Мич Марнър завършиха с по гол и асистенция за Голдън Найтс, които допуснаха второ поражение в редовното време от началото на сезона. Карл Линдбом завърши с 22 спасявания във втория си мач в НХЛ.

Бо Хорват вкара 4:29 минути след началото на последната третина и Иля Сорокин отрази 22 шайби за победа на Ню Йорк Айлъндърс с 3:1 срещу Вашингтон Кепиталс. Жан-Габриел Пажо и Матю Барзал също бяха точни за нюйоркчани, а за Капс се разписа Том Уилсън.

Трой Тери отбеляза две попадения и подаде за трето при победа на Анахайм Дъкс с 5:2 срещу Детройт Ред Уингс. Мейсън Мактейвиш, Крис Крейдър и Лео Карлсон също се отчетоха с голове, а за Детройт точни бяха Лукас Реймънд и Алекс ДеБринкет.

