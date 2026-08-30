Комо шокира Наполи на "Марадона“ и записа първа победа за сезона

Комо поднесе изненадата във втория кръг на Серия А, след като победи Наполи с 2:1 като гост на стадион "Диего Армандо Марадона“. Тимът на Сеск Фабрегас реши срещата с две попадения през първото полувреме и удържа натиска на домакините след почивката, за да запише първия си успех за сезона.

Гостите показаха намеренията си още от началните минути. Комо пресираше агресивно и на няколко пъти успя да отнеме топката в опасна близост до наказателното поле на съперника. Наполи също отговори и в седмата минута Матиас Оливера проби отляво и потърси Расмус Хойлунд, но защитата на гостите се справи.

По-доброто начало на Комо даде резултат в 17-ата минута. Асан Диао направи отличен индивидуален пробив отдясно, преодоля Оливера и подаде по земя към Мартин Батурина. Хърватинът овладя, освободи си пространство и с левия крак прати топката покрай Алекс Мерет за 0:1.

Наполи можеше да отговори почти веднага. Само две минути след попадението Ноа Ланг засече с глава центриране на далечната греда, но от отлична позиция не успя да намери очертанията на вратата.

Изравняването все пак дойде в 30-ата минута и беше дело на Хойлунд. Датският нападател получи топката с гръб към вратата на границата на наказателното поле, обърна се въпреки натиска на Рамон и с прецизен нисък удар с левия крак преодоля Жан Бютез за 1:1.

Равенството обаче се задържа само четири минути. Груба грешка при изнасянето на Наполи позволи на Комо отново да излезе напред. Андре-Франк Замбо Ангиса върна лошо към Амир Рахмани, Батурина оказа натиск, а топката попадна в Тасос Дувикас. Гръцкият нападател се възползва от подаръка и с десния крак преодоля Мерет за 1:2.

В края на първата част Комо дори беше близо до трето попадение. Батурина остана свободен и стреля с глава след центриране на Алекс Вайе, но Мерет направи отлично спасяване. При последвалия корнер Нико Пас също стигна първи до топката, а вратарят на Наполи отново се намеси.

След почивката Наполи опита да наложи натиск, но в първите минути Комо продължи да контролира добре развитието на срещата. Масимилиано Алегри реагира с троен ход в 57-ата минута, когато пусна Алисон Сантос, Кевин Де Бройне и Леонардо Спинацола. Промените дадоха импулс на домакините, които постепенно пренесоха играта пред вратата на гостите.

Натискът на Наполи се увеличаваше, но чистите положения оставаха малко. В 83-ата минута Спинацола проби и намери Лука, който продължи интелигентно към Алисон Сантос, но неговият фалцов удар премина малко над вратата.

В 90-ата минута Де Бройне се включи отлично в наказателното поле и получи извеждащо подаване отляво. Белгиецът пусна опасна топка успоредно на голлинията, но никой от неговите съотборници не успя да я засече.

Драмата достигна своя връх в 95-ата минута, когато Станислав Лоботка прати топката във вратата и "Марадона“ избухна в очакване на изравнителен гол. Попадението обаче беше отменено заради засада на Лоренцо Лука по-рано в атаката, а ВАР потвърди решението на съдията.

Комо удържа преднината си до последния съдийски сигнал и си тръгна от Неапол с победа с 2:1 и първи успех за сезона. Мартин Батурина и Тасос Дувикас се превърнаха в героите за отбора на Сеск Фабрегас, докато попадението на Хойлунд се оказа недостатъчно за Наполи.