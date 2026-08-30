БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Комо шокира Наполи на "Марадона“ и записа първа победа за сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Тимът на Сеск Фабрегас спечели с 2:1 след голове на Мартин Батурина и Тасос Дувикас, а попадение на Станислав Лоботка в добавеното време беше отменено

Комо шокира Наполи на "Марадона“ и записа първа победа за сезона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Комо поднесе изненадата във втория кръг на Серия А, след като победи Наполи с 2:1 като гост на стадион "Диего Армандо Марадона“. Тимът на Сеск Фабрегас реши срещата с две попадения през първото полувреме и удържа натиска на домакините след почивката, за да запише първия си успех за сезона.

Гостите показаха намеренията си още от началните минути. Комо пресираше агресивно и на няколко пъти успя да отнеме топката в опасна близост до наказателното поле на съперника. Наполи също отговори и в седмата минута Матиас Оливера проби отляво и потърси Расмус Хойлунд, но защитата на гостите се справи.

По-доброто начало на Комо даде резултат в 17-ата минута. Асан Диао направи отличен индивидуален пробив отдясно, преодоля Оливера и подаде по земя към Мартин Батурина. Хърватинът овладя, освободи си пространство и с левия крак прати топката покрай Алекс Мерет за 0:1.

Наполи можеше да отговори почти веднага. Само две минути след попадението Ноа Ланг засече с глава центриране на далечната греда, но от отлична позиция не успя да намери очертанията на вратата.

Изравняването все пак дойде в 30-ата минута и беше дело на Хойлунд. Датският нападател получи топката с гръб към вратата на границата на наказателното поле, обърна се въпреки натиска на Рамон и с прецизен нисък удар с левия крак преодоля Жан Бютез за 1:1.

Равенството обаче се задържа само четири минути. Груба грешка при изнасянето на Наполи позволи на Комо отново да излезе напред. Андре-Франк Замбо Ангиса върна лошо към Амир Рахмани, Батурина оказа натиск, а топката попадна в Тасос Дувикас. Гръцкият нападател се възползва от подаръка и с десния крак преодоля Мерет за 1:2.

В края на първата част Комо дори беше близо до трето попадение. Батурина остана свободен и стреля с глава след центриране на Алекс Вайе, но Мерет направи отлично спасяване. При последвалия корнер Нико Пас също стигна първи до топката, а вратарят на Наполи отново се намеси.

След почивката Наполи опита да наложи натиск, но в първите минути Комо продължи да контролира добре развитието на срещата. Масимилиано Алегри реагира с троен ход в 57-ата минута, когато пусна Алисон Сантос, Кевин Де Бройне и Леонардо Спинацола. Промените дадоха импулс на домакините, които постепенно пренесоха играта пред вратата на гостите.

Натискът на Наполи се увеличаваше, но чистите положения оставаха малко. В 83-ата минута Спинацола проби и намери Лука, който продължи интелигентно към Алисон Сантос, но неговият фалцов удар премина малко над вратата.

В 90-ата минута Де Бройне се включи отлично в наказателното поле и получи извеждащо подаване отляво. Белгиецът пусна опасна топка успоредно на голлинията, но никой от неговите съотборници не успя да я засече.

Драмата достигна своя връх в 95-ата минута, когато Станислав Лоботка прати топката във вратата и "Марадона“ избухна в очакване на изравнителен гол. Попадението обаче беше отменено заради засада на Лоренцо Лука по-рано в атаката, а ВАР потвърди решението на съдията.

Комо удържа преднината си до последния съдийски сигнал и си тръгна от Неапол с победа с 2:1 и първи успех за сезона. Мартин Батурина и Тасос Дувикас се превърнаха в героите за отбора на Сеск Фабрегас, докато попадението на Хойлунд се оказа недостатъчно за Наполи.

#Комо ФК #Серия А 2026/2027 #ФК Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
4
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
5
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал
Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал
Аугсбург започна сезона с категорична победа над новака Шалке 04 Аугсбург започна сезона с категорична победа над новака Шалке 04
Чете се за: 02:07 мин.
Тежък удар за Борусия Дортмунд след кошмарна контузия на Янис Константелиас Тежък удар за Борусия Дортмунд след кошмарна контузия на Янис Константелиас
Чете се за: 02:00 мин.
Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич
Чете се за: 04:10 мин.
Реал Мадрид продължава без грешка след разгром над Малага Реал Мадрид продължава без грешка след разгром над Малага
Чете се за: 02:15 мин.
Юито Сузуки избухна с хеттрик при разгром на Фрайбург в Бундеслигата Юито Сузуки избухна с хеттрик при разгром на Фрайбург в Бундеслигата
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - докога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Български баскетбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ