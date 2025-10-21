Компани: Дадоха ми договора и аз го подписах

"Не съм прекарал много време в мислене по договора. Когато дойде предложението, моето единствено изискване бе процесът да не се разтяга излишно. Исках всичко да стане бързо, за да можем да се фокусираме върху следващия мач". Това каза старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани, който удължи контракта си с клуба във вторник.

"Реално нямаше преговори между нас. Дадоха ми договора и аз го подписах. Няма много места по света, на които е по-добре да работиш от Мюнхен", каза още бившият бранител на Манчестър Сити.