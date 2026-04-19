Константин Костадинов и Андора записаха домакинска загуба в Лига Ендеса

Константин Костадинов и Андора допуснаха домакинско поражение от Мурсия с 89:95 в мач от 27-ия кръг на Лига Ендеса.

Костадинов се включи от резервната скамейка и остана в игра 11 минути. За това време българският национал записа 4 точки, 2 борби и 1 открадната топка. При стрелбата си крилото 2/2 от средно разстояние.

Водачеството до голяма степен бе в ръцете на домакините, които в края на първото полувреме се поведоха с 43:38. През второто полувреме гостите изравниха силите и стигнаха до обрата в края, което бе достатъчно да си тръгнат с успеха.

Шанън Еванс реализира 19 точки за Андора.

Момчетата на Жан Табак имат 7 победи и 20 загуби, като все още заемат 17-то място във временното класиране и продължават да са в зоната на изпадащите. Следващият мач за Костадинов и компания ще бъде на 26 април (събота), когато ще гостуват на Гранада.