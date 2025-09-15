Константин Маршавелов с победа на "Писта София"

Пилотът на „КА-2 Рейсинг Тийм“ Константин Маршавелов спечели първия кръг от националния шампионат по автомобилизъм на писта и затворен маршрут, който се проведе вчера в София. Това бе първо състезание за пловдивския пилот от 2021 година, като на трасето в София той се състезава с чисто новия си автомобил Mitsubishi Lancer Evo X.

Състезанието в серия „Макси“ премина при променливи атмосферни условия и беше решено от правилния избор на гуми. Константин Маршавелов избра стратегия за мокро трасе и стигна до убедителна победа. На второ място се класира Пламен Камбуров , докато третата позиция заслужи Александър Томов.

“В състезанието заложихме на гуми за мокър асфалт, трасето беше изключително хлъзгаво. Мисля, че взехме правилното решение с избора на гуми и бяхме много бързи. Много съм доволен от новия автомобил, по време на състезанието нямахме проблеми, като в квалификациите”, сподели Маршавелов след победата на „Писта София“.