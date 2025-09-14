Никола Цолов откри тазгодишното издание на „Писта София“

Най-обещаващият български автомобилен състезател Никола Цолов откри официално тазгодишното издание на „Писта София“, което се провежда на пътния възел около Бизнес парка в столичния квартал „Младост 4“.

Тийнейджърът бе официален гост на състезанието. Цолов направи едно демонстративна обиколка на трасето, след което говори пред феновете.