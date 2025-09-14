БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Никола Цолов откри тазгодишното издание на „Писта София“

Спорт
Тийнейджърът бе официален гост на състезанието.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Най-обещаващият български автомобилен състезател Никола Цолов откри официално тазгодишното издание на „Писта София“, което се провежда на пътния възел около Бизнес парка в столичния квартал „Младост 4“.

Тийнейджърът бе официален гост на състезанието. Цолов направи едно демонстративна обиколка на трасето, след което говори пред феновете.

„Много се радвам, че моторният спорт продължава да се развива и да го има в България. Трябва да има такива състезания, за да си изкарваме адреналина и да не се надбягваме по пътищата“, каза вицешампионът във Формула 3 за 2025 година.

