Никола Цолов откри тазгодишното издание на „Писта София“

Най-обещаващият български автомобилен състезател Никола Цолов откри официално тазгодишното издание на „Писта София“, което се провежда на пътния възел около Бизнес парка в столичния квартал „Младост 4“.
Цолов направи едно демонстративна обиколка на трасето, след което говори пред феновете.
„Много се радвам, че моторният спорт продължава да се развива и да го има в България. Трябва да има такива състезания, за да си изкарваме адреналина и да не се надбягваме по пътищата“, каза вицешампионът във Формула 3 за 2025 година.