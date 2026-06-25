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Конституционният съд обяви за противоконституционно решението за присъединяване към Съвета за мира

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Решението е прието единодушно

Конституционният съд обяви за противоконституционно решението за присъединяване към Съвета за мира
Снимка: БТА/Архив
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Конституционният съд обяви за противоконституционно решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България, като държава основателка, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ, съобщиха от съда.

В заседанието са участвали всички 12 съдии. Решението е прието единодушно. Делото е образувано по искане на Министерския съвет, а докладчик по него е съдия Галина Тонева.

В своята трайно установена практика съдът потвърждава, че съобразно принципа за разделение на властите парламентът не може чрез свои решения да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление, се посочва в решението.

Според съдиите с оспореното решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от Конституцията и Закона за международните договори на Република България.

Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на Министерския съвет дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор. Правомощието на законодателя да ратифицира международни договори не го овластява чрез своите решения да задължава Министерския съвет да внесе законопроект за ратификация.

От Конституционния съд поясняват в решението си, че този извод за противоконституционност се отнася и за частта от оспореното решение – т. 3, с която се възлага на министъра на външните работи да обнародва в Държавен вестник закона за ратификация в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила. Съдиите уточняват, че по Конституция единствено държавният глава има правомощието да обнародва законите, с изключение на тези за изменение и допълнение на Конституцията.

Според съда оспореното решение на Народното събрание е в противоречие с принципа на разделение на властите, защото нарушава конституционния баланс между законодателната и изпълнителната власт. Наред с това, то нарушава и правната сигурност, като формален елемент на принципа на правовата държава, тъй като възлага на органи на изпълнителната власт дейности и издаване на актове без законово основание.

През март т.г. депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Предложението беше на „ДПС-Ново начало“.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Доналд Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Служебният премиер Андрей Гюров обяви на 13 март, че ако такова решение бъде прието, Министерският съвет ще сезира Конституционния съд.

# Съвета за мир  #Конституционен съд

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