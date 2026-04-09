Конте и Де Лаурентис ще проведат решаващ разговор след края на сезона

Антонио Конте продължава да бъде свързван с евентуално завръщане начело на националния отбор на Италия, а информации от четвъртък сочат, че след края на сезон 2025/26 ще се проведе среща между наставника на Наполи и президента на клуба Аурелио Де Лаурентис.

Името на Конте оглавява списъка с кандидати за наследник на Дженаро Гатузо като селекционер на „скуадра адзура“. Гатузо напусна поста си по взаимно съгласие миналата седмица, след като Италия загуби финалния плейоф за класиране на световното първенство срещу Босна и Херцеговина и пропусна участие на финалите за трети пореден път.

За Конте това би било завръщане начело на националния тим, който той вече води в периода 2014–2016 година.

Настоящият договор на специалиста има малко повече от година оставащ срок, а Де Лаурентис наскоро призна, че няма да застава на пътя му, ако реши да напусне клуба, за да поеме Италия. „Ако Антонио ме помоли, мисля, че бих се съгласил“, заяви той.

Според информация на „Кориере дело Спорт“ Конте и Де Лаурентис ще проведат решаващ разговор за бъдещето на треньора веднага след края на сезон 2025/26.

Мястото на срещата вече е уточнено – остров Иския, като тя ще се състои в рамките на няколко дни след последния кръг от Серия А, насрочен за 24 май.