БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Конте и Де Лаурентис ще проведат решаващ разговор след края на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Специалистът може да напусне Наполи и да оглави националния отбор на Италия.

Алегри и Конте
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Антонио Конте продължава да бъде свързван с евентуално завръщане начело на националния отбор на Италия, а информации от четвъртък сочат, че след края на сезон 2025/26 ще се проведе среща между наставника на Наполи и президента на клуба Аурелио Де Лаурентис.

Името на Конте оглавява списъка с кандидати за наследник на Дженаро Гатузо като селекционер на „скуадра адзура“. Гатузо напусна поста си по взаимно съгласие миналата седмица, след като Италия загуби финалния плейоф за класиране на световното първенство срещу Босна и Херцеговина и пропусна участие на финалите за трети пореден път.

За Конте това би било завръщане начело на националния тим, който той вече води в периода 2014–2016 година.

Настоящият договор на специалиста има малко повече от година оставащ срок, а Де Лаурентис наскоро призна, че няма да застава на пътя му, ако реши да напусне клуба, за да поеме Италия. „Ако Антонио ме помоли, мисля, че бих се съгласил“, заяви той.

Според информация на „Кориере дело Спорт“ Конте и Де Лаурентис ще проведат решаващ разговор за бъдещето на треньора веднага след края на сезон 2025/26.

Мястото на срещата вече е уточнено – остров Иския, като тя ще се състои в рамките на няколко дни след последния кръг от Серия А, насрочен за 24 май.

Свързани статии:

Антонио Конте излиза напред в надпреварата за селекционерския пост на Италия
Антонио Конте излиза напред в надпреварата за селекционерския пост на Италия
Кандидатът за поста получава подкрепа от водещите претенденти за...
Чете се за: 01:00 мин.
Наполи надви Милан с късен гол
Наполи надви Милан с късен гол
Шампионите изместиха "росонерите" от втората позиция в класирането.
Чете се за: 03:07 мин.
#ФК Наполи #Аурелио Де Лаурентис #Антонио Конте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
1
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
2
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
3
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
4
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
6
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Европейски футбол

Френки де Йонг поднови тренировки с Барселона
Френки де Йонг поднови тренировки с Барселона
Манчестър Юнайтед ще проведе част от подготовката си в Скандинавия Манчестър Юнайтед ще проведе част от подготовката си в Скандинавия
Чете се за: 01:12 мин.
Има сделка: Ювентус и Спалети си стиснаха ръцете Има сделка: Ювентус и Спалети си стиснаха ръцете
Чете се за: 02:10 мин.
Възход и падение Възход и падение
Чете се за: 05:32 мин.
Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
Чете се за: 03:47 мин.
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ