Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия

Специалистът изкара на поста по-малко от година.
Селекционерът на италианския национален отбор Дженаро Гатузо подаде оставка, съобщиха официално от Италианската футболна федерация (FIGC).
Решението идва след тежкия удар за „скуадра адзура“ на 31 март, когато тимът отпадна в плейофите за Световното първенство през 2026 г. след драматична загуба от Босна и Херцеговина. Срещата завърши 1:1 след редовното време и продълженията, но при дузпите италианците отстъпиха с 1:4. Така четирикратният световен шампион ще пропусне Мондиал за трети пореден път – безпрецедентен провал в историята на отбора.
Гатузо пое националния тим през лятото на 2025 година, като в рамките на своя мандат записа шест победи и две загуби в общо осем мача.
Преди да застане начело на Италия, 48-годишният специалист води редица европейски клубове, сред които Хайдук Сплит, Олимпик Марсилия, Валенсия, Наполи, Милан, Пиза, ОФИ, Палермо и Сион.