Джанлуиджи Буфон също подаде оставка

Джанлуиджи Буфон потвърди, че е подал оставка от поста си на ръководител на делегацията на националния отбор на Италия, след като Габриеле Гравина напусна поста президент на Италианска футболна федерация.

Настъпват сериозни промени в щаба на националния тим на Италия. Президентът на федерацията Гравина официално подаде оставка във вторник, а Буфон потвърди, че също се оттегля. Очаква се и селекционерът Дженаро Гатузо да последва примера им.

Рокадите идват след загубата на Италия след дузпи от Босна и Херцеговина във финала на плейофите за Световното първенство във вторник вечерта, която лиши „адзурите“ от участие на Мондиал за трети пореден път.

В дълго изявление в Instagram Буфон разкри, че е подал оставката си още веднага след поражението от Босна, но е бил помолен да изчака с официалното ѝ обявяване. След като оставката на Гравина вече е факт, Буфон също направи решението си публично. Той заемаше поста ръководител на делегацията на националния отбор от лятото на 2023 година.

„Оставката веднага след мача с Босна беше спонтанен акт, дошъл от дълбините на душата ми. Толкова естествен, колкото и сълзите, които тежат в сърцето ми и които знам, че споделям с всички вас“, написа Буфон.

„Помолиха ме да изчакам, за да има време за размисъл. Сега, след като президентът Гравина реши да се оттегли, се чувствам свободен да направя това, което смятам за отговорно решение. Въпреки че вярвам, че за краткото време изградихме силен отборен дух с Рино Гатузо и всички мои сътрудници, основната ни цел беше да върнем Италия на Световното първенство. И не успяхме“, добави легендарният вратар.