След провала на националния отбор в световните квалификации: Президентът на Италианската федерация по футбол Габриеле Гравина подаде оставка

Президентът на Италианската федерация по футбол (Figc) Габриеле Гравина подаде оставка днес, след като преди това се срещна с борда на централата, съобщи най-напред сайта на организацията, а след това медиите на Апенините доразвиха новината.

Решението на 72-годишния Гравина идва след провала в решаващия плейоф за място на световното първенство по футбол – поражението след изпълнение на дузпи от Босна и Херцеговина в Зеница преди три дни. Така „скуадра адзура“, която в историята си има четири световни титли, пропуска трето поредно първентво на планетата по футбол. И в трите случая италианците не успяват да преодолеят баражите в зона „Европа“, до които стигат. Резултатът в Босна и Херцеговина отприщи истински океан от критики, а с италианския футбол започнаха да се занимават и висши политици.

Гравина е начело на футболната федерация от 2018 година, като преди това беше шеф на Футболната лига Лега Про от 2015 до 2018 година. На конгреса преди 8 години той спечели лидерското място с 97,2 процента от гласовете на делегатите, което беше безпрецедентна подкрепа.

На 5 април 2023-а е избран за вицепрезидент на УЕФА, а на 3 февруари 2025 г. той беше преизбран за президент на FIGC с 98,68% от гласовете – още по-голям резултат.

Наследникът на Гравина на президентския пост ще стане ясен на 22 юни тази година, когато е насрочена генералната асамблея.