БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Италианска футболна федерация иска Гатузо да остане до края на юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Окончателният отговор на специалиста се очаква следващата седмица.

гатузо удар трудно преглътне боли
Слушай новината

Италианска футболна федерация е отправила искане към селекционера Дженаро Гатузо да остане начело на националния отбор поне до края на юни, когато предстоят два приятелски мача. Окончателният отговор на специалиста се очаква следващата седмица, съобщава Gazzetta dello Sport.

Ситуацията около „адзурите“ остава напрегната след провала в плейофите за класиране на Световното първенство, довел до оставките на президента Габриеле Гравина и ръководителя на делегацията Джанлуиджи Буфон.

Още непосредствено след загубата от Босна и Херцеговина Гравина е призовал Гатузо да продължи работата си, а впоследствие федерацията официално е настояла той да изпълни договора си до края на юни и да води отбора в предстоящите контроли.

Към момента обаче бившият италиански национал не е взел окончателно решение, като се очаква да обяви позицията си след Великден.

#Дженаро Гатузо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ