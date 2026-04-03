Италианска футболна федерация иска Гатузо да остане до края на юни

Италианска футболна федерация е отправила искане към селекционера Дженаро Гатузо да остане начело на националния отбор поне до края на юни, когато предстоят два приятелски мача. Окончателният отговор на специалиста се очаква следващата седмица, съобщава Gazzetta dello Sport.

Ситуацията около „адзурите“ остава напрегната след провала в плейофите за класиране на Световното първенство, довел до оставките на президента Габриеле Гравина и ръководителя на делегацията Джанлуиджи Буфон.

Още непосредствено след загубата от Босна и Херцеговина Гравина е призовал Гатузо да продължи работата си, а впоследствие федерацията официално е настояла той да изпълни договора си до края на юни и да води отбора в предстоящите контроли.

Към момента обаче бившият италиански национал не е взел окончателно решение, като се очаква да обяви позицията си след Великден.