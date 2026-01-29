Конте: Заслужавахме да стигнем поне до плейофите

Наставникът на Наполи Антонио Конте не скри разочарованието си след загубата с 2:3 у дома от Челси, която извади тима му от Шампионската лига. италианският шампион завърши на 30-та позиция в редовния сезон и приключи участието си в Европа.

„Изпитваме голяма гордост и удовлетворение, защото въпреки че ни липсваше повече от половината състав, играхме на същото ниво, че дори по-добре от Челси и заслужавахме много повече. Казах на момчетата, че съжалението е за мача в Копенхаген, където просто не трябваше да изпускаме победата. Това ни постави в тази ситуация срещу топ клуб. Не забравяйте, че Челси спечели Световното клубно първенство, те имат изключителни играчи на терена, на пейката и дори оставени на трибуните“, коментира Конте.

