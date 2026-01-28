Шампионът на Италия с грандиозен провал в Шампионската лига

Нито един италиански отбор не успя да се класира за топ 8 в Шампионската лига. Най-близо до подобно постижение беше Интер, но дори и успехът над Борусия (Дортмунд) не стигна. Италианците стигнаха до успеха с две късни попадения на Федерико Димарко и Анди Диуф.

Срещата започна в спокойно темпо, като положения имаше и пред двете врати, но вратарите Кобел и Зомер се намесваха уверено. Домакините бяха по-активни след почивката, ала пропуски на Силва, Гираси и Адейеми запазиха резултата непроменен.

Развръзката дойде в 80-ата минута, когато Димарко реализира брилянтен пряк свободен удар. Борусия опита да отговори, но не успя да стигне до изравняване, а малко преди края гостите затвърдиха успеха си с втори гол.

Място за плейофите заслужиха също Аталанта и Ювентус. Тимът от Бергамо завърши на 15-та позиция въпреки поражението от Роял Юнион СЖ (0:1). Ювентус стигна до 0:0 с Монако и също продължава към плейофите.

Големият провал е за шампионът Наполи. Воденият от Антонио Конте отбор отстъпи с 2:3 пред Челси и приключи участието си в турнира, завършвайки на 30-то място в класирането. Жоао Педро се отличи с две попадения за лондончани. Веднъж се разписа и Енцо Фермандес. За Наполи головете вкараха Хойлунд и Вергара.