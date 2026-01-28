БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тотнъм спечели гостуването си на Айнтрахт Франкфурт и завърши в топ 8

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Рандал Коло Муани се разписа във вратата на бившия си отбор.

Тотнъм Айнтрахт Франкфурт
Снимка: БТА
Тотнъм победи Айнтрахт Франкфурт с 2:0 в мач от последния кръг на основната фаза в Шампионска лига. Рандал Коло Муани се разписа във вратата на бившия си отбор.

Още в 3-ата минута гостите можеха да открият резултата, но попадение на Шави Симонс бе отменено заради засада, след намесата на ВАР.

В 29-ата минута Уилсън Одобер стреля извън наказателното поле, но топката се отби от лявата греда. Минута по-късно Шави Симонс пресече подаване на вратаря Кауа Сантош, но стражът поправи грешката си и изби удара му от вътрешността на пеналтерията.

През първото полувреме домакините не отправиха точен удар, но в последната минута на редовното време Уго Ларсон стреля в напречната греда.

След подновяването на играта през втората част “шпорите” побързаха да открият резултата. Рандал Коло Муани бе точен от непосредствена близост, след подаване във вратарското поле на капитана Кристиан Ромеро.

Първият точен изстрел за възпитаниците на Денис Шмид дойде в 53-ата минута, когато Гилермо Викарио улови удар на Орел Аменда.

В 78-ата минута играчите на Томас Франк удвоиха преднината си. Резервата Доминик Соланке проби в наказателното поле и се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

Тотнъм завърши на 4-ото място в класирането с актив от 17 точки. Айнтрахт Франкфурт остана на 33-ата позиция в подреждането с 4 пункта.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Айнтрахт Франкфурт #Тотнъм

