Барселона изригна за едно полувреме по пътя към Топ 8 в Шампионска лига

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Испанците се развилняха срещу Копенхаген и изпълниха целта си в основната фаза от турнира на богатите.

барселона изригна едно полувреме пътя топ шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона си проправи път до четвъртфиналите в Шампионска лига. Селекцията на Ханзи Флик подчини Копенхаген с 4:1 в среща от последния осми кръг, изиграна на "Кам Ноу".

Испанците бяха шокирани на старта, но през второто полувреме стана страшно за техните съперници, когато сътвориха бърз обрат, отбелязвайки четири гола. Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Маркъс Рашфорд и Рафиня от дузпа записаха имената си сред голмайсторите за каталунците, а за датчаните се разписа Виктор Дадасон.

По този начин "блаугранас" изковаха трета поредна победа в основната фаза от турнира на богатите и разочароваха състава, воден от Якоб Нееструп. "Лос кулес" финишираха на петото място в крайното класиране с 16 точки, а датчаните приключиха на 31-та позиция с 8. Барселона вече мисли за следващата фаза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, докато Копенхаген приключва европейското си участие през този сезон.


Гостите нанесоха звучен шамар на своите съперници още на старта. В 4-та минута Ерик Гарсия сбърка на центъра, където Мохамед Елиунуси открадна и комбинира с Виктор Дадасон, който още при първата си възможност разпечата вратата на Жоан Гарсия.

Домакините опитаха да се отърсят от шока и в 6 минути след това Роберт Левандовски бе изведен на добра позиция, но Доминик Котарски неутрализира нападателя със спасяване. Минута по-късно стражът отново внимаваше, спасявайки изстрел на Ерик Гарсия.

Котарски се намеси и след това, когато след центриране от ъглов удар се оказа най-съобразителен и остави резултата непроменен.

В 34-та минута само гредата спря испанците от това да изравнят, а тя бе разтресена след удар, отправен от Ерик Гарсия. След само 4 минути, изминали от светлинното табло, Левандовски не успя да стреля добре. Последва и шут на Ламин Ямал, но Котарски бе непоколебим.

„Блаугранас“ излязоха с различна настройка през второто полувреме и ефектът не закъсня. Вихрушката пред вратата на Котарски придоби още по-солидни размери, като самият страж трябваше да спасява изстрели на Ямал и Марк Бернал.

„Лос кулес“ не закъсняха и поставиха равенството на таблото в 48-та минута. Ямал и Дани Олмо разиграха, като първият навлезе в наказателното поле, където остана само да отклони към Леввандовски, който засече отблизо.

В 57-та минута Джордан Ларсон излезе на добра позиция и можеше да върне лидерството на датския отбор, но стреля над вратата, пазена от Гарсия.

В 60-та минута действащите шампиони в Ла Лига провокираха така търсения обрат. Ямал се озова в прегръдките на своите съотборници, вкарвайки след рикошет в крака на футболист на гостите.

9 минути по-късно „лос кулес“ покачиха преднината си. Нарушение срещу Левандовски се превърна в дузпа. Зад топката застана Рафиня, който наказа Котарски.

Стражът се отчете с добро спасяване около четвърт час преди края след изстрел на Пау Кубарси.

В 85-та минута нямаше какво да спаси Котарски. След пряк свободен удар, изпълнен перфектно от Маркъс Рашфорд, топката влетя мощно във вратата на хърватския вратар.

В 89-та минута Габриел Перейра накара датчаните да се усмихнат до известно време, възползвайки се от грешка на Гарсия за 2:4, но последва намеса на ВАР и голът бе отменен заради засада.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Барселона #ФК Копенхаген

