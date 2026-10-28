Контрабандни стоки за над 53 000 евро задържаха митничари на „Капитан Андреево“

Голямо количество недекларирани стоки на стойност над 53 000 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ в товарен автомобил, пътуващ от България за Турция, съобщават от Агенция „Митници“.

При проверката на 26 октомври сред декларираната групажна стока от Нидерландия и Германия митничарите открили 3,6 млн. филтри за цигари, 1513 електронни цигари, 4600 тютюневи стика, както и резервни пълнители, изпарителни глави и зарядни устройства.

В укрити кашони били намерени още 60 опаковки лекарствени средства за инжектиране и 99 мобилни телефона.

Стоките са задържани. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.